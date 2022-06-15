وكالة الطيران الأوروبية: لا مخاوف تتعلق بالسلامة في نزاع بشأن طلاء "إيه 350"

قالت أكبر هيئة معنية بسلامة الطيران في أوروبا، إنها لم تر أي دليل على أن تآكل طلاء أو سطح طائرات "إيه 350" - والذي يشكل محور نزاع قانوني بين شركة إيرباص والخطوط الجوية القطرية - يمثل مشكلة للسلامة.

ودخلت الشركتان في خلاف حول صلاحية أحدث طائرة أوروبية طويلة المدى للطيران بعد أن كشفت أضرار لحقت بسطحها الواقي الخارجي طبقة تالفة من الحماية من الصواعق، ودفعت قطر إلى إيقاف تشغيل أكثر من 20 طائرة.

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وأقرت شركة إيرباص، المدعومة من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، بوجود عيوب في الجودة في الطائرات لدى العديد من شركات الطيران، لكنها تنفي أن تكون هذه المشاكل ترقى إلى حد مخاطر على السلامة، مؤكدة أن هناك حماية كافية احتياطية من الصواعق.

وتؤكد الخطوط الجوية القطرية، المدعومة من الجهات التنظيمية الوطنية التي أمرت بإخراج الطائرات من الخدمة مع ظهور المشكلة، أن التأثير على السلامة لا يمكن إدراكه بشكل صحيح قبل أن تقدم "إيرباص" تحليلا فنيا أعمق.

وفي معركة قضائية غير مسبوقة في لندن، تقاضي الشركة القطرية "إيرباص" مطالبة بتعويض أكثر من مليار دولار، مع ارتفاع قيمة المطالبات بمقدار 4 ملايين دولار يوميا.

ودافع مدير وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عن موقف الوكالة بشأن الطائرات "إيه 350"، عندما سئل خلال زيارة للولايات المتحدة عما إذا كانت سلامة الطائرة لا تزال مضمونة.

وقال باتريك كي للصحافيين على هامش مؤتمر للسلامة الجوية في واشنطن: "لقد فحصنا الطائرة، لم نر أي ضرر قد ينطوي على مشاكل تتعلق بالسلامة".

وفي بيان صدر قبل نحو أسبوعين، قالت الخطوط القطرية إنها تعتقد أن تأثير الحالة على سلامة الطائرات المتضررة لا يمكن إثباته إلا بعد تحقيق واف والتوصل إلى السبب الأساسي الكامل وبشكل قاطع.

وما لم يتم التوصل إلى تسوية، يتجه الطرفان إلى محاكمة محتملة أمام محكمة في لندن على مدى ثلاثة أشهر بدءا من يونيو 2023.