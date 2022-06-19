وزير السياحة التركي: 19 مليون سائح في تركيا خلال 6 أشهر فقط

توقع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، أن يصل عدد السياح القادمين إلى تركيا حتى نهاية يونيو الجاري، إلى 19 مليون سائح، وذلك منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أرصوي خلال فعالية سياحية في ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا، أن عدد السياح القامين إلى تركيا خلال العام الماضي 2021، سجل نمواً بنسبة 90%، بحسب وكالة الأنباء التركية.

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وأكدت وزارة الثقافة والسياحة في وقت سابق، أن عوائد تركيا من السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري، تخطت حاجز 5 مليارات دولار.

وتشير التقارير والتوقعات الصادرة عن المنظمات السياحية في تركيا، إلى وصول عائدات قطاع السياحة في تركيا إلى 34.5 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022.