وزير السياحة التركي: 19 مليون سائح في تركيا خلال 6 أشهر فقط

توقع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، أن يصل عدد السياح القادمين إلى تركيا حتى نهاية يونيو الجاري، إلى 19 مليون سائح، وذلك منذ بداية العام الجاري.
وأوضح أرصوي خلال فعالية سياحية في ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا، أن عدد السياح القامين إلى تركيا خلال العام الماضي 2021، سجل نمواً بنسبة 90%، بحسب وكالة الأنباء التركية.
مادة اعلانية
وأكدت وزارة الثقافة والسياحة في وقت سابق، أن عوائد تركيا من السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري، تخطت حاجز 5 مليارات دولار.
وتشير التقارير والتوقعات الصادرة عن المنظمات السياحية في تركيا، إلى وصول عائدات قطاع السياحة في تركيا إلى 34.5 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022.
اقرأ أيضاً
-
ترقب مزاد الصكوك السعودية الشهري وسط صعود قياسي لعائد سندات الخزانةإصدارات أدوات الدين الخليجية تراجعت 69.5% إلى 11.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول أسواق المال
-
انخفاض النشاط العقاري في السعودية للأسبوع الثاني بضغوط من القطاع السكنياستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية عند أدنى من 4.4 مليار ريال الأسواق العقارية
-
"المراكز العربية" و"الوطنية للإسكان" تتفقان على إنشاء مول تجاري بـ 600 مليون ريالعلى أرض مساحتها التقريبية 180 ألف متر مربع ضمن مشروع "مرسية" السكني الواقع شمال مدينة الرياض شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية