شركة طيران خليجية: لن نستطيع تحمل كل ارتفاع التكلفة بمفردنا

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن الشركة لن تكون قادرة على تحمل جميع التكاليف التي ارتفعت بشكل واضح وأنه سيتعين على الركاب دفع بعضها.

وأضاف الباكر، في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى أن الطلب على الشحن قد ينخفض ​​بسبب التضخم، ما سيؤثر على عائدات الشحن الجوي.

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وأضاف الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أن الشركة استلمت 20 ألف طلب من قبل الطيارين للانضمام إلى الشركة، مقابل 900 وظيفة شاغرة حاليا.

هذه التصريحات حول ارتفاع الأسعار تأتي مع توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، أن يعود قطاع الطيران إلى الربحية العام المقبل، وسط الطلب المكبوت على السفر رغم ظروف الاقتصاد العالمي.

وقال اتحاد النقل الجوي الدولي اليوم الاثنين، في اجتماعه السنوي بالدوحة، إن من المرجح أن يصل إجمالي خسائر القطاع هذا العام إلى 9.7 مليار دولار مع بدء السفر الجوي في التعافي من أزمة فيروس كورونا، وهو تحسن عن العجز البالغ 11.6 مليار دولار المتوقع في اجتماع أكتوبر الماضي.

وقال ويلي والش، المدير العم لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، أمام اجتماع لرؤساء شركات الطيران: "يجب أن تكون الأرباح على مستوى القطاع في الأفق عام 2023.. نحن نرتد. وبحلول العام المقبل، يجب أن ترى معظم الأسواق أن حركة السفر تصل أو تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".