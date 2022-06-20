لندن: مطار هيثرو يلغي 10% من رحلاته بسبب عطل في أنظمة نقل الحقائب
طلب مطار هيثرو من شركات الطيران إلغاء 10%، من رحلاتها اليوم حيث يواجه المطار تراكمًا للأمتعة بسبب عطل في أنظمة نقل الحقائب.
يأتي ذلك بعد أن تُرك مئات الركاب منتظرين لأكثر من ثلاث ساعات خلال عطلة نهاية الأسبوع لاستعادة أمتعتهم، دون أي تفسير من الموظفين.
تم منح شركات الطيران خيار توحيد رحلاتها، ما يعني أنه بدلاً من إلغاء 10%، من الرحلات يمكنهم نقل الركاب إلى رحلات أخرى لضمان مغادرتهم.
ويعتبر هذا مجرد طلب في هذه المرحلة، لذا فإن الأمر متروك لشركات الطيران لتقرر ما إذا كانت ستمتثل أم لا.
وقال متحدث باسم مطار هيثرو: "نعتذر عن التعطيل الذي واجهه الركاب خلال عطلة نهاية الأسبوع".
"أدت المشكلات الفنية التي تؤثر على أنظمة الأمتعة إلى اتخاذنا قرارًا بمطالبة شركات الطيران العاملة في المبنيين 2 و3 بتوحيد جداولها يوم الاثنين 20 يونيو.
"سيمكننا ذلك من تقليل التأثير المستمر ونطلب من جميع الركاب مراجعة شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث المعلومات."
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