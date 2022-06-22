تحذيرات من استمرار أزمات قطاع الطيران خلال الصيف

حذر المدير التنفيذي لشركة رايان أير منخفص التكاليف، مايكل أوليري، من أن إرجاء الرحلات الجوية وإلغاءها سيستمران "خلال فصل الصيف"، حيث تعاني المطارات نقص العمالة.

ونقلت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية عن أوليري، القول إن على الركاب الاستعداد "لتجربة أقل من مرضية" في ظل استمرار إرجاء الرحلات الجوية خلال موسم الذروة وإلغاء بعض شركات الطيران لما يراوح بين 5 و10% من الرحلات الجوية، مؤكدا أن ذلك "أمر مؤسف للغاية".

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وبحسب "الألمانية"، أضاف أوليري، أن المشكلة ستستمر خاصة في مطاري جاتويك وهيثرو خلال فصل الصيف، موضحا أنها ستكون أسوأ خلال عطلات نهاية الأسبوع، وستكون أفضل خلال الأسبوع". وأرجع أوليري، المشكلة إلى نقص العمالة في قطاع المراقبة الجوية والحقائب والأمن، نقلاً عن "الاقتصادية".

وأشار إلى أن "رايان أير" ليست بعيدة عن هذه المشكلات، حيث تم إرجاء 25% من رحلاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بسبب مشكلات مراقبة الحركة الجوية.

في سياق متصل، أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية "إيزي جيت"، الدخول في ترتيبات مشروطة مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص"، التي وافقت على توريد 56 طائرة من طراز أيه 320 نيو، إلى شركة الطيران خلال الفترة من العام المالي 2026 إلى العام المالي 2029، وهو ما يمثل تفعيلا لخيارات وحقوق الشراء لدى "إيزي جيت"، وفق العقد القائم بين الشركتين.

كما تقترح شركة الطيران البريطانية تحويل 18 طائرة طراز أيه 320 نيو مقرر تسليمها خلال الفترة من العام المالي 2024 إلى 2027، إلى 18 طائرة من طراز أيه 321 نيو.

ودخلت "إيزي جيت" في ترتيبات مشروطة مع "سي.إف.إم إنترناشيونال" لتأكيد الالتزامات التي حصلت عليها وفق اتفاق توريد المحركات الحالي بين الشركات ليشمل الطائرات التي تقرر التعاقد عليها مع "أيرباص".