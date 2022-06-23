السعودية.. 15 شركة سياحية ناشئة تستفيد من أول برنامج لتسريع الأعمال

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن استفادة 15 شركة ناشئة سياحية من أول برنامج لتسريع الأعمال في السياحة على مستوى المملكة.

وأطلقت الوزارة البرنامج في شهر سبتمبر 2021 لتنمية قدرات رواد ورائدات الأعمال والمبتكرين والمبتكرات في مجالات السياحة المتعددة كالإيواء السياحي، والأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والأنشطة الخاصة بالمملكة، إلى جانب وكالات السفر والسياحة، ومتعهدي الأطعمة والمشروبات، وخدمات التأجير، والنقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية.

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وقال المدير العام للإدارة العامة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال المهندس أنس الشاعر، لدينا قناعة راسخة بقدرة المبادرات والبرامج التخصصية، مثل برنامج مسرعة الأعمال، على خلق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة ضمن القطاع السياحي في المملكة، والنهوض بموقع بلادنا على خارطة العالم السياحية وفقاً لاستراتيجية السياحة الوطنية ومستهدفات رؤية 2030، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتعتمد وزارة السياحة من خلال برنامجها المخصص لتسريع الأعمال السياحية في المملكة على أعلى المعايير العالمية في تسريع عجلة نمو ونجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أيدي خبراء محليين وعالميين، ومختصين في ريادة الأعمال وبناء وتطوير المنشآت السياحية.