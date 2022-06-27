الإمارات تحدد 5 تطبيقات ذكية للسياحة والراغبين في زيارتها

حددت الحكومة الرقمية للإمارات، 5 تطبيقات ذكية للسياحة في الدولة، داعية الأفراد في الإمارات والراغبين في زيارتها، تحميلها عبر الهواتف المحمولة والاستفادة من الخدمات والمعلومات عن الأماكن السياحية المتاحة عليها.

وأوضحت الحكومة الرقمية، عبر موقعها الإلكتروني، أن تلك التطبيقات تشمل: تطبيق زوروا أبوظبي لأنظمة: آي أو إس - أندرويد - ويندوز، وتطبيق زوروا دبي لأنظمة: آي أو إس - أندرويد، وتطبيق زوروا عجمان لنظام آي أو إس، وتطبيق سنيار لأنظمة: آي أو إس - أندرويد، وتطبيق السياحة البيئية في دولة الإمارات لأنظمة: أي أو إس - أندرويد.

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وأشارت إلى أن دولة الإمارات وجهة سياحية مثلى بفضل موقعها الاستراتيجي، وتنوعها البيولوجي، واستقرارها السياسي والاقتصادي، وثقافتها المبنية على التسامح الديني وتقبل الآخر، وفعالياتها المتنوعة على مدار العام.

وبينت الحكومة الرقمية، أن هناك 10 بوابات سياحية رسمية في الدولة، هي: البوابة السياحية الرسمية لأبوظبي (زوروا أبوظبي)، وفعاليات أبوظبي، والبوابة السياحة الرسمية لدبي (زوروا دبي)، وفعاليات دبي، ومفاجآت صيف دبي، والبوابة السياحية الرسمية للشارقة (زوروا الشارقة)، وفعاليات الشارقة، والبوابة السياحية الرسمية في عجمان (السياحة في عجمان)، والبوابة السياحية الرسمية في رأس الخيمة (زوروا رأس الخيمة)، والسياحة في الفجيرة- موقع هيئة الفجيرة للسياحة والآثار.