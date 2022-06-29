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إنفاق السعوديين على السفر في الخارج وصل إلى 2.77 مليار دولار خلال 3 أشهر

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سفر

إنفاق السعوديين على السفر في الخارج وصل إلى 2.77 مليار دولار خلال 3 أشهر

ارتفع بنسبة لامست 350% في الربع الأول من 2022

دبي - العربية.نت

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ارتفع إنفاق المواطنين السعوديين على السفر في الخارج بنسبة لامست 350% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي، وصول إنفاق المواطنين على السفر في الربع الأول من العام إلى 2.770 مليار دولار، لكنها مازالت أقل من نظيرتها في الربع الأول من العام 2020 بـ16%.

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وكانت السياحة السعودية، حققت حجم إنفاق على رحلات المبيت المحلية، بلغ 80 مليار ريال في العام 2021، بزيادة 30% عن العام 2019، بعد تسجيل 60 مليون رحلة مبيت خلال العام الماضي بارتفاع 25% عن العام 2019.

وبلغت نسبة التعافي في عدد الرحلات الوافدة لغير الحج والعمرة 76% خلال الربع الرابع من 2021.

ونما عدد العاملين بالقطاع السياحي في السعودية بنسبة 10% مقارنة بنهاية عام 2020.

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