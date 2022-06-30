"الاتحاد للطيران" تستأنف رحلاتها بين أبوظبي وبكين

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن استئناف رحلات الركاب بين أبوظبي وبكين.

ووصلت رحلة الاتحاد للطيران رقم EY888 إلى بكين هذا الصباح في الساعة 5:25 (بالتوقيت المحلي)، لتصبح أول رحلة منتظمة مباشرة للمسافرين الدوليين إلى بكين، بموجب التفويض الأخير الصادر عن الآلية المشتركة لمجلس الدولة الصيني للوقاية من الوباء ومكافحته.

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وستكون هذه الرحلة، أول رحلة ركاب تعيد ربط العاصمة أبوظبي ببكين، عاصمة جمهورية الصين الشعبية، منذ 23 من مارس 2020. وكان على متن الرحلة وفد دبلوماسي من الإمارات العربية المتحدة، وموظفين من شركات صينية من أصحاب المشاريع الاستثمارية في الإمارات، إلى جانب مسافرين بقصد الأعمال وطلاب جامعات، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، "مع تخفيف القيود على السفر عالميا، تستعد الاتحاد لتعزيز خدماتها إلى الصين، ولاشك في أن استئناف تلك الرحلات سيساعد على تلبية الطلب المتنامي من قبل المسافرين بقصد الأعمال في الصين والإمارات، والمساهمة في إنعاش الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية حول العالم".