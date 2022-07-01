طيران "أديل" يدشن وجهات الصيف الدولية  الجديدة لعام 2022

دشن "طيران أديل" وجهاته الصيفية الجديدة للعام الحالي 2022 إلى كل من عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، وتبليسي في جمهورية جورجيا، وباكو في جمهورية أذربيجان، وشرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، والخرطوم في جمهورية السودان.

وتمثل الوجهات الجديدة إضافة 38 رحلة دولية مباشرة من مختلف مطارات المملكة الثلاثة الرئيسية (الرياض وجدة والدمام) إلى 5 مطارات دولية جديدة حول العالم، وهي محطة "باكو" والتي تربطها مع الرياض 4 رحلات أسبوعياً ومع الدمام بـ 3 رحلات أسبوعياً، أما محطة "تبليسي" تم جدولة 4 رحلات أسبوعياً تنطلق من الرياض و3 رحلات أسبوعياً من جدة ورحلتان أسبوعياً من الدمام، وعربياً هناك محطتا "الخرطوم" و"عمان" بواقع رحلتين يومياً من الرياض وجدة، أما محطة "شرم الشيخ" فالرحلات المخصصة لها ستكون أسبوعياً بمعدل 3 رحلات من الرياض ومثلها من جدة ورحلتان من الدمام.

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يذكر أن "طيران أديل" تأسس في 17 أبريل 2016م، لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بأسعار اقتصادية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وتعد الذراع الاقتصادية للخطوط السعودية التي أطلقتها ضمن استراتيجية التحول (SV2020) بهدف تطوير ورفع مستوى الخدمات للشركات التابعة لها.