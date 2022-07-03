نقص طواقم شركات الطيران يتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا 

ربما يجد الكثير من الأميركيين، ممن يعتزمون السفر للقاء عائلاتهم في عطلة العيد الوطني في الرابع من يوليو، أنفسهم مضطرين إلى تعديل مشاريعهم بعدما ألغت شركات الطيران مئات الرحلات بسبب النقص في طواقمها.

وحتى مساء أمس، تم إلغاء 600 رحلة، فيما تأخرت أكثر من 2200، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

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وكان الوضع صعبا أيضا يوم الجمعة، حيث تم رصد إلغاء 587 رحلة من إجمالي بلغ 3060 رحلة ملغاة في العالم وتأخير نحو 8000 أخرى.

وأصبحت هذه المشاكل تعترض المسافرين الأميركيين بشكل متزايد، إذ تعمل شركات الطيران الأميركية بعدد طواقم أقل بنسبة 15% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وتواجه صعوبات في التعامل مع عودة الإقبال الكبير للمسافرين على الرحلات الجوية.

وتؤكد شركات الطيران أنها تعمل على إيجاد حل للمشكلة، وتعزز حملاتها لتوظيف طيارين وأفراد طواقم، علما أن عدد المقاعد المتاحة للمسافرين تقلّص بسبب تدابير احتواء "كوفيد-19".

ويتحدث خبراء القطاع عن عوامل خارجية أخرى تفاقم الأوضاع، خصوصا على صعيد المناخ والجائحة.

وذكر وزير النقل الأميركي، في تغريدة المسافرين، أن من حقّهم استرداد قيمة تذاكر السفر في حال إلغاء الرحلات.

والخميس أضرب طيارو شركة "دلتا إيرلاينز" للمطالبة برفع أجورهم لتعويضهم الساعات الإضافية التي عملوها.