توقعات بتسجيل 13 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي في 2022

توقع الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بالإنابة بمطارات أبوظبي، أحمد جمعة الشامسي، مرور أكثر من 13 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي خلال العام الجاري، بزيادة تتجاوز 228% من إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم الإمارة خلال العام 2021.

ونقلت صحيفة الاتحاد، عن الشامسي، قوله إن النمو الملحوظ في أعداد المسافرين جاء بعد أن سجلت مطارات أبوظبي نتائج قياسية خلال عام 2021.

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وأكد الشامسي ثقته على تحقيق المزيد خلال العام الجاري بفضل سياسة التحول الرقمي التي تبنتها أبوظبي في جميع القطاعات، إضافة إلى استراتيجية استمرار الأعمال التي تنتهجها مطارات أبوظبي في الوقت الراهن.

كما توقع الشامسي، أن يستضيف مطار أبوظبي الدولي 414 ألف مسافر في فترة عيد الأضحى من 7 إلى 15 يوليو الجاري، و2.8 مليون مسافر خلال يوليو وأغسطس من العام الجاري.