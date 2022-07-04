زخم السياحة يعود إلى إسبانيا.. زيادة بـ5 أضعاف في أعداد السياح

قفز عدد السائحين الأجانب الذين زاروا إسبانيا في مايو بأكثر من خمسة أضعاف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلى 6.97 مليون سائح، وفق ما أظهرته الإحصاءات اليوم الاثنين، لكنه لا يزال أقل بواقع مليون سائح من 8 ملايين قدموا في مايو 2019.

وأظهرت البيانات أن السياح الأجانب أنفقوا 8.02 مليار يورو (8.36 مليار دولار) في إسبانيا في مايو، ارتفاعاً من 1.4 مليار يورو في نفس الشهر من العام الماضي، ونحو 8.14 مليار يورو في مايو 2019، وفق ما نقلته "رويترز".

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وكان عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسبانيا في أبريل قفز عشر مرات تقريبا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إلى 6.1 مليون سائح، مقترباً من 7.1 مليون سائح قدموا إلى البلاد في أبريل 2019.