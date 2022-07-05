السعودية: تأشيرة السياحة لا تتيح لصاحبها أداء فريضة الحج

قالت وزارة السياحة السعودية، إن تأشيرة الزيارة بغرض السياحة لا تخول صاحبها أداء مناسك الحج.

وأضافت الوزارة في تغريدة لها، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن تأشيرة السياحة لا تخول أيضاً أداء العمرة خلال موسم الحج.

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ودعت الوزارة الحجيج إلى التحقق من تأشيرة الحج، مشيرة إلى حرصها على خدمة ضيوف الرحمن بشكل آمن ونظامي.