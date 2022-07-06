الإمارات للشحن الجوي تتسلم طائرة جديدة

تسلمت "الإمارات للشحن الجوي" طائرة جديدة من طراز بوينغ/ 777F / لتعزيز قدرة أسطولها وتلبية النمو الهائل في الطلب.

وتشهد ذراع طيران الإمارات للشحن زيادة كبيرة في حمولات مختلف البضائع، بما في ذلك المنتجات الدوائية والمنتجات الطازجة. ففي السنة المالية 2021/ 2022 تجاوزت الحمولات المنقولة 2.1 مليون طن بنمو 15% مقارنة بالسنة السابقة، وبلغت حصة المنتجات سريعة العطب 260 ألف طن وسجلت الأدوية والسلع الثمينة المنقولة نموا بنسبة 17%.

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وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، نبيل سلطان، إن الطائرة الجديدة ستساعد على زيادة طاقتنا وتعزيز قدرتنا على تسليم البضائع الحيوية وتسهيل التجارة العالمية، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف أنه على الرغم من التحديات الصعبة هذا العام فإن صناعة الشحن الجوي تشهد ازدهارا كبيرا منذ بدء انتشار الجائحة.

وأفاد سلطان أن معظم الأسواق العالمية تسجل قفزات في الطلب بما فيها الصين وستسير الإمارات للشحن الجوي أربع رحلات شحن إضافية كل أسبوع لخدمة الصين واعتبارا من هذا الأسبوع ستشغل الناقلة ست رحلات مباشرة إلى شنغهاي ورحلتين إلى بكين وأربع رحلات إلى جوانشو ما يضيف أكثر من 400 طن من سعة الشحن من وإلى الصين.

ولفت إلى أن لدى الإمارات للشحن الجوي أيضا خططا جاهزة لزيادة الرحلات إلى هانوي وسيدني وخدمتهما مباشرة كما ستسيّر رحلات إضافية إلى نيروبي لتكون نقطة في خط شحن متعدد المحطات من دبي ورلد سنترال إلى مطار إلدوريت الدولي في كينيا وتواصل الرحلة إلى نيروبي قبل أن تتجه شمالا إلى ماستريخت بهولندا ثم إلى سرقسطة بإسبانيا قبل أن تعود الطائرة / 777F / إلى دبي ورلد سنترال ويجري في كل محطة إنزال وتحميل أنواع مختلفة من البضائع بما في ذلك الزهور والمنسوجات والأدوية.

ونوه بأن وصول طائرة الشحن الجديدة A6-EFU يثبت عدد أسطول الإمارات للشحن الجوي عند 11 طائرة بوينغ 777F لأن الطائرة A6-EFG أعيدت إلى شركة التأجير الأسبوع الماضي.