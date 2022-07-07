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أول طيران اقتصادي في مصر سيرى النور قريباً

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مطار القاهرة الدولي (رويترز)
مطار القاهرة الدولي (رويترز)
طيران

أول طيران اقتصادي في مصر سيرى النور قريباً

"إير سفنكس" تنطلق بدءاً من الجدول الشتوي للعام 2022/2023 من مطارات الغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وسفنكس، والقاهرة

دبي - العربية.نت

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بدأت في مصر الإجراءات استعداداً لتشغيل خطوط الطيران منخفض التكاليف "إير سفنكس"، والمزمع انطلاقاً من الجدول الشتوي للعام 2022/2023 من المطارات المصرية بالغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وسفنكس، والقاهرة، وذلك بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الدول، بحسب ما تمت إحاطة مجلس الوزراء المصري به.

وكانت الشركة القابضة لـ"مصر للطيران"، أعلنت إطلاق شركة جديدة تابعة تحت مسمى "إير سفنكس" للطيران الاقتصادي.

وتهدف شركة "مصر للطيران" إلى تعظيم إيراداتها وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة خلال الأعوام المقبلة، وذلك لتعويض حجم الخسائر الكبيرة الناتجة عن فترة الإغلاق جراء تفشي فيروس كورونا، حيث بلغت خسائر الشركة منذ بداية الجائحة وحتى نوفمبر 2020، نحو 7 مليارات جنيه، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية عن تصريحات لرئيس الشركة السابق الطيار رشدي زكريا.

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