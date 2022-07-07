أول طيران اقتصادي في مصر سيرى النور قريباً
"إير سفنكس" تنطلق بدءاً من الجدول الشتوي للعام 2022/2023 من مطارات الغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وسفنكس، والقاهرة
بدأت في مصر الإجراءات استعداداً لتشغيل خطوط الطيران منخفض التكاليف "إير سفنكس"، والمزمع انطلاقاً من الجدول الشتوي للعام 2022/2023 من المطارات المصرية بالغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وسفنكس، والقاهرة، وذلك بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الدول، بحسب ما تمت إحاطة مجلس الوزراء المصري به.
وكانت الشركة القابضة لـ"مصر للطيران"، أعلنت إطلاق شركة جديدة تابعة تحت مسمى "إير سفنكس" للطيران الاقتصادي.
وتهدف شركة "مصر للطيران" إلى تعظيم إيراداتها وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة خلال الأعوام المقبلة، وذلك لتعويض حجم الخسائر الكبيرة الناتجة عن فترة الإغلاق جراء تفشي فيروس كورونا، حيث بلغت خسائر الشركة منذ بداية الجائحة وحتى نوفمبر 2020، نحو 7 مليارات جنيه، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية عن تصريحات لرئيس الشركة السابق الطيار رشدي زكريا.
-
الحكومة المصرية تتحمل الضريبة العقارية عن بعض قطاعات الصناعة لمدة 3 سنواتيشمل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية اقتصاد
-
التضخم يتراجع في مصر.. هذه السلع أحدثت فارقاًنزل إلى 13.2% في يونيو اقتصاد
-
رئيس الوزراء المصري: إتاحة الأراضى الصناعية بتكلفة المرافق أو بحق الانتفاعدون تحقيق أى ربح منها الأسواق العقارية