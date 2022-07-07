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إسرائيل وتركيا توسعان الرحلات الجوية بينهما في أول اتفاق طيران منذ عام 1951

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طيران

إسرائيل وتركيا توسعان الرحلات الجوية بينهما في أول اتفاق طيران منذ عام 1951

عبر استئناف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى عدد من الوجهات في تركيا

القدس – رويترز

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قالت وزارة النقل الإسرائيلية، إن إسرائيل وتركيا ستوسعان حركة الطيران الثنائية بموجب اتفاق طيران جديد سيتم توقيعه اليوم الخميس، هو الأول بينهما منذ عام 1951.

وأضافت في بيان "من المتوقع أن يسفر الاتفاق عن استئناف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى عدد من الوجهات في تركيا، إلى جانب رحلات الشركات التركية إلى إسرائيل".

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