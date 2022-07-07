طيران
إسرائيل وتركيا توسعان الرحلات الجوية بينهما في أول اتفاق طيران منذ عام 1951
عبر استئناف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى عدد من الوجهات في تركيا
قالت وزارة النقل الإسرائيلية، إن إسرائيل وتركيا ستوسعان حركة الطيران الثنائية بموجب اتفاق طيران جديد سيتم توقيعه اليوم الخميس، هو الأول بينهما منذ عام 1951.
وأضافت في بيان "من المتوقع أن يسفر الاتفاق عن استئناف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى عدد من الوجهات في تركيا، إلى جانب رحلات الشركات التركية إلى إسرائيل".
مادة اعلانية
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اقرأ أيضاً
-
بدء إجازة عيد الأضحى في "تداول السعودية".. اليوميستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 13 يوليو 2022 أسواق المال
-
"جي إف إتش المالية" تشتري 5.12 مليون سهم من أسهمهابعد حصولها للمرة الثانية على موافقة "المركزي" البحريني لتمديد فترة الشراء شركات
-
ارتفاع مخزونات النفط الأميركي 3.8 مليون برميل في أسبوعتراجع مخزون البنزين ونواتج التقطير طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية