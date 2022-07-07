توقعات بتعامل مطار دبي مع 270 ألف مسافر خلال 4 أيام

قال نائب الرئيس للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، عيسى الشامسي، إنه من المتوقع أن يتعامل مطار دبي الدولي مع نحو 270 ألف مسافر خلال الفترة بين 7 إلى 10 يوليو الجاري بمعدل 68 ألف مسافر يومياً، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل مع شركائها الاستراتيجيين لتسهيل تدفق الركاب.

ودعت المؤسسة في بيان المسافرين، خلال تلك الفترة، إلى اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات، أهمها، الاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر لوجهة السفر، والتأكد من الوثائق الضرورية للسفر، مع الصلاحية المطلوبة، قبل الوصول إلى المطار.

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وشددت على أهمية وصول المسافرين إلى مبنى الركاب رقم (1) في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد مغادرة الطائرة، فضلاً عن إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

ودعت "مطارات دبي"، المسافرين من مبنى الركاب (رقم 3) إلى الاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر التي توفرها شركة طيران الإمارات.

كما دعت المسافرين إلى التأكد من وزن الحقائب ومراجعة وثائق السفر قبل الخروج من المنزل، وإنهاء الاستعدادات قبل الوصول إلى منطقة التفتيش الأمني، واستخدام مترو دبي للوصول من وإلى المطار، حيث سيتم تمديد ساعات العمل خلال عطلة العيد.