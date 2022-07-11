هذه البلدان الأكثر استقبالاً للسياح الدوليين بعد الجائحة

بعد عامين من توقف السفر الدولي في جميع أنحاء العالم، بسبب جائحة كورونا، بدأ قطاع السياحة يعود إلى سابق عهده مع وصول موسم الصيف إلى نصف الكرة الشمالي.

شهدت السياحة الدولية زيادة تقارب 200٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2022، وعلى الرغم من أن العديد من الإحصاءات ذات الصلة لا تزال أقل بكثير من مستويات 2019، إلا أن من المتوقع استمرار الانتعاش التدريجي على مدار العام، وفقاً لتقرير يونيو الصادر عن منظمة السياحة العالمية.

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قال ما يقرب من 50٪ من الخبراء الذين استطلعت آراءهم المنظمة، إنهم يتوقعون عودة السياحة الدولية إلى مستويات ما قبل الجائحة في العام 2023، بينما قال 44٪ إنها قد تحدث عام 2024 أو بعد ذلك.

هذه أخبار جيدة بشكل خاص للبلدان التي تعتمد اقتصاداتها على قطاع السياحة. لكن الدول التي تحظى بدعم اقتصادي أكبر من السياحة ليست بالضرورة تلك التي ترحب بأكبر عدد من الزوار.

تقوم منظمة السياحة بتجميع العديد من المقاييس المتعلقة بالسياحة الوافدة حسب الدولة، بما في ذلك عدد السياح الدوليين الوافدين، مع أحدث البيانات من العام 2021. وتظهر الإحصاءات أن القطاع لا يزال أمامه طريق ليقطعه نحو التعافي الكامل.

البلد الأكثر زيارة في العام 2021 استقبل حوالي 32 مليون وافد دولي، في حين وفد إلى فرنسا، الدولة التي احتلت المرتبة الأولى في العام 2019 - قبل انتشار الوباء - 90 مليون شخص.

وفيما يلي البلدان التي رحبت بأكبر عدد من السياح الدوليين في العام 2021، وفقاً لمنظمة السياحة. وقد تم تضمين أجزاء أخرى من البيانات المتعلقة بالسياحة لكل منها، مثل نسب مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي من المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC، وفق ما أورده موقع U.S.News.

10. المجر

عدد السائحين الدوليين الوافدين: 7.9 مليون

عدد السائحين الدوليين الوافدين في العام 2019: 16.9 مليون

نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي (2021): 4.6٪

9. كرواتيا

عدد السائحين الدوليين الوافدين: 10.6 مليون

عدد السائحين الدوليين الوافدين في 2019: 17.4 مليون

نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي (2021): 16.1٪

8. ألمانيا

عدد السائحين الدوليين الوافدين: 11.7 مليون

عدد السائحين الدوليين الوافدين في 2019: 35.2 مليون

مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي (2021): 6.4٪.

7. النمسا

عدد السائحين الدوليين الوافدين: 12.7 مليون

عدد السائحين الدوليين الوافدين في 2019: 22.7 مليون

نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي (2021): 7.1٪

6. اليونان

عدد السائحين الدوليين الوافدين: 14.7 مليون

عدد السائحين الدوليين الوافدين في 2019: 31.3 مليون

نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي (2021): 14.9٪

5. الولايات المتحدة

عدد السائحين الدوليين الوافدين: 22.1 مليون

عدد السائحين الدوليين الوافدين في 2019: 79.4 مليون

نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي (2021): 5.5٪

4. إيطاليا

عدد السائحين الدوليين الوافدين: 26.9 مليون

عدد السائحين الدوليين الوافدين في 2019: 64.5 مليون

نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي (2021): 9.1٪.

3. تركيا

عدد السائحين الدوليين الوافدين: 29.9 مليون

عدد السائحين الدوليين الوافدين في 2019: 51.2 مليون

نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي (2021): 7.3٪

2. إسبانيا

عدد السائحين الدوليين الوافدين: 31.2 مليون

عدد السائحين الدوليين الوافدين في 2019: 83.5 مليون

نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي (2021): 8.5٪

1. المكسيك

عدد السائحين الدوليين الوافدين: 31.9 مليون

عدد السائحين الدوليين الوافدين في 2019: 45 مليون سائح

نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي (2021): 13.1٪.