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"فلاي دبي" الإماراتية تعلق رحلاتها إلى سريلانكا

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"فلاي دبي" الإماراتية تعلق رحلاتها إلى سريلانكا

ستعرض على الركاب استرداد أموالهم

دبي - العربية.نت

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قال متحدث باسم شركة فلاي دبي الإماراتية، اليوم الاثنين، إن الشركة أوقفت عملياتها إلى كولومبو في سريلانكا حتى إشعار آخر.

وأضاف المتحدث في رسالة إلى "رويترز" عبر البريد الإلكتروني: "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب على الأرض في سريلانكا. وسيتم الاتصال بالركاب الذين حجزوا للسفر على هذه الرحلات وعرض استرداد أموالهم".

وتشهد سريلانكا موجة سخط شعبي بعد عدم استقرار اقتصادي خلق أزمة معيشية خانقة في البلاد التي اقتربت احتياطياتها من النفاد وتعثرت في دفع ديونها.

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