الرحلات الجوية ونقل البضائع في الصين يسجلان انتعاشاً قوياً بالنصف الأول

سجلت الصين انتعاشا قويا في عدد الرحلات الجوية وحجم البريد والبضائع في النصف الأول من 2022، حسب ما ذكرت سلطة الطيران المدني في البلاد.

وقالت إدارة الطيران المدني الصينية، إنه تم القيام بما يقرب من 118 مليونا من رحلات الركاب في الفترة من يناير إلى يونيو.

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وسجل عدد رحلات الركاب في شهري مايو ويونيو ارتفاعا بواقع 53.2% و82.2% على التوالي، على أساس شهري، كما تجاوزت رحلات ركاب اليوم الواحد مليون رحلة في 29 يونيو، بحسب الإدارة.

وأضافت أن عدد الرحلات في شهر يونيو سجلت نحو 46.2% من عدد الرحلات المسجلة في نفس الفترة من عام 2019، ما يشير إلى انتعاش قوي.

بلغ حجم البريد والبضائع نحو 3.08 مليون طن في النصف الأول من العام الجاري، حيث سجل ارتفاعا في يونيو وصل إلى 89.7% من الأرقام المسجلة في نفس الفترة من عام 2019، بحسب الإدارة.

وفي الشهر الماضي، ارتفع حجم الشحن الجوي الدولي للبضائع بواقع 1.8% على أساس سنوي، حسبما ذكرت الإدارة، مشيرة إلى طلب السوق المرتفع على هذا النوع من الرحلات.