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السعودية تعلن موعد بدء استقبال طلبات تأشيرات العُمرة

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الحجاج يؤدون طواف الوداع - عدسة سلطان السلمي
جانب من أداء مناسك الحج
الحج والعمرة

السعودية تعلن موعد بدء استقبال طلبات تأشيرات العُمرة

للقادمين من داخل وخارج المملكة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف للقادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم اعتبارا من اليوم الخميس.

وذكرت الوزارة أن بدء العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30 يوليو الجاري.

وأوضحت أنه يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق "اعتمرنا"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات الصحية الوقائية، للحماية من فيروس كوفيد 19، منها: الحصول على اللقاحات المعتمدة في المملكة، وإرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات.

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