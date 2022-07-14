طيران الإمارات
طيران الإمارات ترفض أوامر مطار هيثرو بتقليص عدد الرحلات
بعد تهديد إدارة مطار هيثرو لشركات الطيران العالمية باتخاذ إجراءات قانونية ضدها
أعلنت طيران الإمارات عن استمرار رحلاتها من وإلى مطار هيثرو في لندن كما كان مخططاً مسبقاً، مؤكدة أنها لن تعيد جدولة الرحلات ولن تقلص عدد المسافرين.
يأتي هذا الإعلان بعد تهديد إدارة مطار هيثرو لشركات الطيران العالمية باتخاذ إجراءات قانونية ضدها في حال عدم إلغائها لبعض الرحلات وتوقفها عن بيع التذاكر إلى لندن عبر هيثرو.
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ووصفت طيران الإمارات طلب المطار بإعادة جدولة الرحلات إلى مطارات أخرى بأنه "غير منطقي وغير مقبول".
وأكدت أن جدول رحلاتها إلى هيثرو ممتلئ لعدة أسابيع مقدماً. وقد عرضت الشركة المساعدة في مناولة الحقائب في المطار عبر شركتها التابعة دناتا، التي تقدم خدماتها أصلا في مطار هيثرو.
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