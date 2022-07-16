أميركا تعلن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للسعوديين من 5 إلى 10 سنوات

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم السبت، تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للسعوديين من 5 إلى 10 سنوات.

وأضافت أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المملكة، لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة اعتبارا من 1 أغسطس.

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وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزراء الاستثمار والاتصالات والصحة في السعودية مع نظرائهم في الولايات المتحدة 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إلى المملكة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تأتي تلك الاتفاقيات في ضوء ما توفره "رؤية المملكة 2030" بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من فرص واسعة للاستثمار في القطاعات الواعدة، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

ومن بين الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، 13 اتفاقية وقعتها وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعدد من شركات القطاع الخاص، مع مجموعة من الشركات الأميركية الرائدة، مثل شركة بوينغ لصناعة الطيران، وريثيون للصناعات الدفاعية، وشركة ميدترونيك، وشركة ديجيتال دايجنوستيكس، وشركة إيكفيا في قطاع الرعاية الصحية، وعدد آخر من الشركات الأميركية المتخصصة في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم والتصنيع والمنسوجات.