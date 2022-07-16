البحرين تسمح لجميع مواطني دول الخليج بدخول أراضيها ببطاقة الهوية

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين، عن السماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدخول إلى مملكة البحرين عبر المنافذ كافة باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر بدون أية إجراءات مسبقة.

يأتي ذلك تماشياً مع استئناف دول مجلس التعاون باستخدام بطاقة الهوية في التنقل بين دولها، كما يشمل هذا التسهيل السماح بانتقال مواطني مملكة البحرين إلى جميع دول مجلس التعاون.

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كما تأتي هذه التسهيلات في إطار تسهيل إجراءات السفر والتنقل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعاية مصالحهم وعوائلهم، وفي ظل ما يجمعهم من أواصر الدم والنسب ووشائج القربى ووحدة الدين واللغة والهدف والمصير المشترك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.