مصادر: "الاتحاد للطيران" تؤكد طلبية لشراء 7 طائرات شحن من "إيرباص"
في تأكيد لصحة خطاب نوايا غير رسمي تم توقيعه في أوائل 2022
قالت مصادر في قطاع الطيران يوم الأحد، إن شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي، أكدت طلبية لشراء 7 طائرات شحن من طراز "إيرباص إيه 350"، في تأكيد لصحة خطاب نوايا غير رسمي تم توقيعه في أوائل العام الحالي.
وكانت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات، كشفت عن الطلبية في نشرتها الشهرية الأحدث دون الكشف عن المشتري.
ويأتي ذلك قبل انطلاق معرض فارنبورو الجوي في وقت لاحق اليوم الاثنين، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لإعلان الصفقة.
وأحجمت "إيرباص" عن التعليق، كما لم ترد "الاتحاد للطيران" حتى الآن على طلب للتعليق.
من جهتها، ستسعى شركة "بوينغ"، إلى دعم طرازي طائرتيها المتعثرين "737 ماكس 10" و"777 إكس" بطلبيات تزيد قيمتها رسميا على 15 مليار دولار من شركتي دلتا إيرلاينز ولوفتهانزا خلال مشاركتها في معرض فارنبورو، الذي يعد أكبر حدث لقطاع الطيران منذ جائحة كوفيد-19.
وذكرت مصادر في القطاع أن شركة صناعة الطائرات الأميركية، ستظهر بأداء قوي في المعرض، وذلك بعد محادثات على مدى أشهر مع "دلتا" بشأن طراز "بوينغ 737" الأكبر في طائراتها.
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