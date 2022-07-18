"طيران الإمارات": السفر يجب أن يصمد في وجه الاضطرابات حتى 2023
انتقدت مديري مطار هيثرو لعدم توقعهم انتعاش السفر قبل فوات الأوان
قال رئيس شركة طيران الإمارات، تيم كلارك، اليوم الاثنين، إن قطاع السفر الجوي، الذي يعاني اضطرابات شديدة، سيعود إلى حالة التوازن في عام 2023، ويتعين أن "يصمد" حتى ذلك الحين.
وانتقد كلارك، الذي كان يتحدث في فعالية خلال معرض فارنبرة للطيران، مديري مطار هيثرو لعدم توقعهم انتعاش السفر قبل فوات الأوان. ولم يرد مطار هيثرو على الفور على طلب للتعليق.
وجاءت تصريحات كلارك، بعد أن رفضت "طيران الإمارات"، يوم الخميس، مطالب مطار هيثرو بخفض الطاقة الاستيعابية.
وأعلنت شركة الطيران والمطار في وقت لاحق عن اتفاق للحد من مبيعات التذاكر الجديدة للرحلات الجوية من مطار هيثرو حتى منتصف أغسطس.
وكان الرئيس التنفيذي للعمليات في "طيران الإمارات"، عادل الرضا، قال في مقابلة مع "العربية"، الأسبوع الماضي، إن الشركة ملتزمة بجدول معين وهناك عدة حجوزات، و"من غير المعقول والمنطقي إلغاء العديد من الرحلات (15%) في مهلة أقل من 36 ساعة، إذ سيكون صعباً التعامل مع المسافرين وتحديد شروط الإلغاء، وهو أمر سيؤثر سلباً على عملائنا".
وأضاف: "لا ندري أي إجراءات يمكن أن يتخذها المطار ضدنا، لكن من الخطأ أن يطلب أي مطار تقليل عدد الرحلات في مهلة قصيرة، المهلة عادة تكون من أسبوعين لشهر أو أكثر لتعديل جدول الرحلات".
وأشار إلى أن المبرر الذي ساقه مطار هيثرو هو عدم وجود العمالة الكافية، وهي مشكلة تعاني منها بقية المطارات عموماً وكانت تتعامل مع النقص في توظيف العمالة. وأضاف: "أعتقد أنه كان هناك إخفاق لجهة توفير العمالة ومواكبة الطلب خاصة مع إقبال موسم الصيف".
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