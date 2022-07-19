إضراب لعمال تزويد الوقود في مطار هيثرو.. هل نشهد مزيداً من الفوضى؟

في بريطانيا واحتجاجا على سياسة الأجور، من المقرر أن يبدأ عمال تزويد الوقود في مطار هيثرو لندن بالإضراب في 21 يوليو ولمدة 3 أيام ما قد يتسبب بتأخير مئات الرحلات الجوية.

ووفقا لنقابة العمال البريطانية، فإن ضعف الأجور وعدم الحصول على زيادات لـ 3 سنوات السبب وراء قرار موظفي AFS لخدمات التزود بالوقود بالإضراب.

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وتزود شركة AFS أكثر من 70 شركة طيران بالوقود منها Virgin Atlantic وAmerican Airlines وAir France وEmirates وغيرها من الشركات.

وتشتد الفوضى في مطار لندن هيثرو، بين طوابير الانتظار الأمنية التي لا تنتهي، والتأخيرات والإلغاءات المتفشية في الرحلات الجوية، وعدد قليل جداً من موظفي الأمتعة لمطابقة المسافرين بأمتعتهم، لدرجة أن المطار اتخذ خطوة جذرية للحد من مبيعات تذاكر الطيران، ليصبح المثال الأبرز على اختلال وظائف المطار في هذا الصيف.