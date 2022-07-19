البحرين تبحث مع وزارات وهيئات خليجية إطلاق برامج سياحية مشتركة

كشفت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة بنت جعفر الصيرفي أن الوزارة بصدد استكمال المباحثات مع وزارات وهيئات السياحة في عدد من الدول الخليجية الشقيقة، بهدف إطلاق برامج سياحية مشتركة تكون فيها مملكة البحرين محطة أساسية من الجولة الخليجية للسياح الأجانب، وبما يسهم في جذب المزيد من السياح والزوار للبحرين.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الثاني الذي عقدته مع عدد من أصحاب ومديري منشآت سياحية مختلفة من فنادق وشركات تنظيم فعاليات سياحية وترفيهية ومكاتب سياحة وسفر وغيرها، ضمن سلسلة اجتماعات دشنتها الوزيرة الصيرفي مؤخرا وترمي إلى تعزيز الدور القيادي لمنشآت القطاع السياحي الخاص في تطوير السياحة بالبحرين، بحسب صحيفة "الوطن" البحرينية.

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وقالت وزيرة السياحة خلال اللقاء التشاوري: "نواصل البناء على مخرجات هذه اللقاءات من أجل جعل مملكة البحرين وجهة رئيسية ضمن برنامج رحلة السياح لدى قدومهم لمنطقة الخليج العربي بشكل فردي أو ضمن مجموعات سياحية، والتأكيد على أن المقاصد السياحية البحرينية من المهم أن تكون جزءا أساسيا من مخطط أي سائح زائر للمنطقة".

وأضافت "نعوِّل أيضا على دور منشآت القطاع السياحي الخاص في مملكة البحرين في دعم جهودنا هذه من خلال تقديم منتجات وخدمات سياحية مبتكرة وبجودة عالية وأسعار تنافسية".

وأكدت الوزيرة الصيرفي أهمية تكامل العمل بين مختلف منشآت السياحي الخاص من أجل زيادة حصتها من السوق السياحي الخليجي من خلال استقطاب المزيد من السياح الخليجيين للبحرين، مشيرة إلى أن الوزارة تركز على الترويج السياحي للبحرين في عدة أسواق خليجية، دون إغفال أسواق باقي الدول الأخرى المصدرة للسياح في المنطقة والعالم.