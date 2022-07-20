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مطار دبي يطلق مركز اتصال جديداً للرد على استفسارات المسافرين

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مطار دبي يستقبل 13.6 مليون مسافر
مطار دبي
اقتصاد دبي

مطار دبي يطلق مركز اتصال جديداً للرد على استفسارات المسافرين

يوفر خدمات الدعم من خلال تقنيات الدردشة المباشرة والهاتف والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل

دبي - العربية.نت

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أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن إطلاق مركز اتصال يتيح للمسافرين عبر مطار دبي الدولي، إمكانية التواصل مع ممثلي خدمة العملاء للرد على جميع الاستفسارات في أي وقت ومن أي مكان.

ويوفر المركز الجديد خدمات الدعم للمسافرين من خلال تقنيات الدردشة المباشرة عبر الإنترنت، والهاتف، والبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي عبر حساب مطار دبي (@DXB)وحساب مطارات دبي (@DubaiAirports)، كما سيتم قريبا إتاحة خاصية التواصل من خلال تطبيق واتساب للأعمال.

وقامت مؤسسة مطارات دبي باختبار كفاءة وفاعلية الخدمة ضمن فترة تجريبية في وقت سابق من هذا العام.

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ويتضمن مركز الاتصال الجديد دعماً ثنائي اللغة لإدارة تفاعلات العملاء في جميع أنحاء العالم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى تحديث البيانات بصورة واضحة ومتناسقة عبر جميع القنوات، حيث من الممكن التحقق التلقائي من حالة الرحلة دون الحاجة إلى التحدث مع ممثلي خدمة العملاء.

كما تتوفر خاصية التوجيه الآلي إلى جميع الشركاء الرئيسيين بما يشمل "طيران الإمارات"، و"دناتا"، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وجمارك دبي، وهيئة الطرق والمواصلات.

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