طيران
إلغاء إضراب لعمال تزويد الوقود في مطار هيثرو بعد تحسين ظروف العمل
كان مقررا اليوم.. ولمدة 3 أيام
ألغى عمال إحدى شركات تزويد الوقود في مطار هيثرو البريطاني، إضرابهم، اليوم الخميس، بعد تحسين ظروف العمل.
وكان من المقرر أن يبدأ العمال الإضراب اليوم 21 يوليو ولمدة 3 أيام، ما قد يتسبب بتأخير مئات الرحلات الجوية.
ووفقا لنقابة العمال البريطانية، فإن ضعف الأجور وعدم الحصول على زيادات لـ3 سنوات، السبب وراء قرار موظفي AFS لخدمات التزود بالوقود بالإضراب.
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وتزود شركة AFS أكثر من 70 شركة طيران بالوقود منها Virgin Atlantic وAmerican Airlines وAir France وEmirates وغيرها من الشركات.
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