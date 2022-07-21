إلغاء إضراب لعمال تزويد الوقود في مطار هيثرو بعد تحسين ظروف العمل

ألغى عمال إحدى شركات تزويد الوقود في مطار هيثرو البريطاني، إضرابهم، اليوم الخميس، بعد تحسين ظروف العمل.

وكان من المقرر أن يبدأ العمال الإضراب اليوم 21 يوليو ولمدة 3 أيام، ما قد يتسبب بتأخير مئات الرحلات الجوية.

ووفقا لنقابة العمال البريطانية، فإن ضعف الأجور وعدم الحصول على زيادات لـ3 سنوات، السبب وراء قرار موظفي AFS لخدمات التزود بالوقود بالإضراب.

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وتزود شركة AFS أكثر من 70 شركة طيران بالوقود منها Virgin Atlantic وAmerican Airlines وAir France وEmirates وغيرها من الشركات.