مصر تسمح للسائحين بالتصوير الشخصي للأماكن العامة دون تصاريح مُسبقة

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، يوم الأربعاء، على قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث تم الموافقة على أن يكون التصوير الشخصي بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو مجاناً ودون اشتراط الحصول على أي تصاريح مسبقة، نقلاً عن بيان.

وأكد القرار على أن يكون التصوير الشخصي بالأماكن العامة دون استخدام المعدات التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق وهي مظلات التصوير الاحترافية، وسائل الإضاءة الصناعية الخارجية، أو المعدات التي من شأنها إشغال الطريق العام، مع التأكيد على الالتزام الكامل بعدم تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد قد تسيء بشكل أو بآخر للبلاد وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.

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وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعي اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع القواعد العامة للتصوير بأنواعه.

وتم عرض نتائج أعمال هذه اللجنة على اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم التوجيه خلال جلسة مجلس الوزراء أمس بضرورة إعلان ضوابط التصوير، داخل وخارج مصر وبمختلف اللغات.

وجدير بالذكر أنه فيما يخص التصوير داخل المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للوزارة، فإنه وفقاً لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في أغسطس 2019 يسمح بالتصوير الشخصي (التذكاري) للمصريين والسائحين بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو داخل كل المتاحف والمواقع الأثرية (مع عدم استخدام الفلاش في المتاحف والأماكن المغلقة).

كما أقر المجلس الأعلى للآثار أيضاً في أغسطس 2021 ضوابط جديدة تحفيزية للتصوير التجاري والدعائي والسينمائي بالمتاحف والمواقع الأثرية المصرية، وتم تطبيق باقات تصوير (يومية، وأسبوعية، وشهرية) لتحفيز المنتجين وشركات الإنتاج المحلية والعالمية للتصوير بها.

وجاءت هذه القرارات حرصاً من الوزارة على الترويج للسياحة الثقافية وحضارة مصر وتشجيعاً للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

كما يتم الانتهاء حاليا من إتاحة خدمة الحصول على تصاريح التصوير التجاري والسينمائي بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة السياحة والآثار المزمع إطلاقه وشيكاً، والذي سيتضمن كذلك ضوابط التصوير بالأماكن العامة بمختلف اللغات.