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طيران الإمارات تشغّل رحلة يومية ثالثة إلى مطار "لندن غاتويك"

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طيران الإمارات
طيران الإمارات

طيران الإمارات تشغّل رحلة يومية ثالثة إلى مطار "لندن غاتويك"

سوف توفر مقاعد إضافية لاستيعاب المتضررين من قرار إدارة مطار "هيثرو" بتعديل السعة المقعدية

دبي - العربية.نت

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أعلنت طيران الإمارات، زيادة عدد رحلاتها إلى مطار"لندن غاتويك" بإضافة رحلة يومية ثالثة، وذلك خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 3 أغسطس المقبل.

وسوف تساعد الرحلة اليومية الثالثة في تلبية الطلب على السفر بين دبي ولندن هذا الصيف، كما سوف توفر مقاعد إضافية لاستيعاب مسافري طيران الإمارات المتضررين من قرار إدارة مطار "هيثرو" بلندن تعديل السعة المقعدية على الرحلات المغادرة من المطار، وذلك للمساعدة في تخفيف الضغوط التشغيلية بالمطار.

وسوف تشرع طيران الإمارات بالتواصل مع مسافريها المتضررين من تعديل السعة المقعدية في مطار "هيثرو" بلندن، حيث سوف يتم هذا التواصل، عن طريق الناقلة نفسها بصفة مباشرة، أو عن طريق وكلاء سفرهم، حيث تعمل طيران الإمارات بشكل وثيق مع شركاء السفر على إعادة استيعاب أي حجوزات متضررة وضمان استمرارية رحلات المسافرين بسلاسة كي يتمكنوا من الوصول إلى وجهاتهم، وفقاً لمواعيد سفرهم، نقلا عن صحيفة البيان الإماراتية.

وسوف تشغل الناقلة الرحلة اليومية الثالثة إلى مطار "لندن غاتويك" باستخدام طائراتها عريضة الهيكل من طراز "بوينغ 777"، بتوزيع الدرجات الثلاث الأولى، ورجال الأعمال والسياحية.

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