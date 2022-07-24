الطائرة سي 919 الصينية تقترب من الحصول على شهادة الطيران التجاري

قالت الشركة الصينية لصناعة الطائرات التجارية المملوكة للدولة (كوماك)، يوم السبت، إن الطائرة سي 919 ضيقة البدن والمصممة لتحدي الاحتكار المزدوج من قبل شركتي إيرباص وبوينغ تقترب من الحصول على شهادة الطيران التجاري بعد أن أكملت طائراتها التجريبية جميع مهام اختبار الطيران.

وقالت كوماك على حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي إن الطائرات التجريبية الست أنهت مهام الاختبار مع دخول البرنامج المرحلة الأخيرة للحصول على شهادة من إدارة الطيران المدني في الصين لبدء العمل على نطاق تجاري.

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وسيكون ذلك علامة فارقة في طموحات الصين لتسلق سلسلة التوريد التصنيعية.

وقالت رويترز إنه تم تصميم برنامج الطائرة سي919 لمنافسة طائرات بوينغ 737 ماكس وإيرباص 320 نيو بشكل مباشر وقد واجه سلسلة من المشكلات الفنية وتشديد قيود التصدير الأميركية بعد طرحه في عام 2008.

وكانت شركة طيران تشاينا إيسترن المملوكة للدولة قد طلبت شراء خمس طائرات سي919 في مارس/آذار من العام الماضي.

وقالت صحيفة تشانغ جيانغ ديلي، المملوكة للحكومة المحلية في ووهان، في تقرير نُشر في الثامن من يوليو/تموز إنه من المقرر أن تتسلم شركة الطيران أول دفعة في أغسطس/آب.

ويتم تجميع هذه الطائرة في الصين وهي تعتمد بشكل كبير على مكونات غربية من بينها المحركات وإلكترونيات الطيران.