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منظمة السياحة العربية تطالب بوجود استراتيجية بين السياحة العلاجية والاستشفائية

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رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد قمة أنطاليا
رئيس منظمة السياحة العربية بندر آل فهيد في فعالية سابقة
سياحة

منظمة السياحة العربية تطالب بوجود استراتيجية بين السياحة العلاجية والاستشفائية

خلال أعمال القمة العالمية السابعة للسياحة الاستشفائية في العاصمة الأردنية

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس منظمة السياحة العربية بندر آل فهيد، ضرورة وجود استراتيجية بين السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية، لافتا كذلك إلى أهمية الاستمرار في دعم إستراتيجيات وخطط الدول العربية في السيطرة على جائحة كورونا من خلال لجان الأزمات.

جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية السابعة للسياحة الاستشفائية التي انطلقت أمس في العاصمة الأردنية بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز التعاون في مجال الصحة العالمية والسياحة العلاجية.

من ناحيته، أكد السفير الخاص للسياحة المستدامة من أجل التنمية الدكتور طلال أبو غزالة، أن السياحة العلاجية والاستشفائية، تنطوي على إمكانات هائلة يجدر استثمارها بأقصى ما يمكن من الجهد، مشددا على ضرورة التركيز على الذكاء الاصطناعي والبرمجة الذكية في القطاع الصحي والاستشفائي لجذب واستقطاب السياح من دول العالم، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين "بنا".

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بدورها، قالت مساعد الأمين العام جامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، إن القمة تعد ضرورية وذلك عقب الأزمة الصحية التي واجهت العالم جراء جائحة كورونا، مؤكدة أن الجامعة العربية مهتمة في أخذ توصيات القمة ودراستها والعمل بها.

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