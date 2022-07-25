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"الجوازات" السعودية: الغرامة والمنع عقوبة تغيير معلومات جواز السفر

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اقتصاد السعودية

"الجوازات" السعودية: الغرامة والمنع عقوبة تغيير معلومات جواز السفر

تصل إلى 100 ألف ريال

دبي - العربية.نت

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أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية على أهمية محافظة المواطنين على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.

وقالت الجوازات إن الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً.

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