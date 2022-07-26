.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شركة طيران أوروبية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. لهذا السبب

  • الخط
لوفتهانزا
شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا
طيران

شركة طيران أوروبية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. لهذا السبب

إضراب لعمال الخدمات الأرضية مقرر غداً الأربعاء

برلين - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، إنها تقوم بإلغاء ما يزيد على 1000 رحلة طيران قبيل إضراب لمدة يوم واحد لعمال الخدمات الأرضية مقرر غدا الأربعاء، في الوقت الذي تستعد فيه الأسر الألمانية لبدء عطلة الصيف.

وكانت الإضرابات ونقص العاملين، دفعت شركات الطيران، ومنها لوفتهانزا، بالفعل لإلغاء آلاف رحلات الطيران وتسببت في طوابير انتظار طويلة في المطارات مما أصاب الركاب، الذين يتوقون للسفر بعد جائحة "كوفيد-19"، بخيبة أمل.

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على خطة خفض استهلاك الغاز الروسي طاقة نفط وغاز دول الاتحاد الأوروبي تتفق على خطة خفض استهلاك الغاز الروسي

وأوضحت "لوفتهانزا"، وهي شركة الطيران الألمانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أنها ألغت 678 رحلة طيران من مركزها في فرانكفورت أغلبها كانت مقررة غدا الأربعاء، و345 رحلة طيران من ميونيخ.

وأضافت أن أكثر من 130 ألف راكب تضرروا من جراء ذلك، مشيرة إلى احتمال اضطرارها لمزيد من الإلغاءات والتأخيرات يومي الخميس والجمعة بعد انتهاء الإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال فيردي سعيا للحصول على زيادة في الأجور بنسبة 9.5% يطالب بها العمال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح أوروبا بتنفيذ الاقتراح المثير للجدل حول خفض استهلاك الغاز؟ هل تنجح أوروبا بتنفيذ الاقتراح المثير للجدل حول خفض استهلاك الغاز؟
اكتشف المزيد