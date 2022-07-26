شركة طيران أوروبية تكشف عن حجم خسائرها بسبب إلغاء الرحلات

قالت شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة "إيزي جيت" EasyJet، إن التعطل الناجم عن نقص الموظفين في طائراتها وفي المطارات كلفها 133 مليون جنيه إسترليني (160.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، لكنها أضافت أن العمليات تحسنت خلال الشهر الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي يوهان لوندجرين، بعد أن أعلنت المجموعة عن خسارة رئيسية قبل الضرائب بلغت 114 مليون جنيه إسترليني خلال الربع المنتهي في يونيو: "لقد اتخذنا إجراءات لبناء المرونة الإضافية المطلوبة هذا الصيف، وقد تم تطبيع العملية الآن"، وفق ما نقلته "رويترز".

مادة اعلانية

ألغت شركات الطيران عشرات الرحلات مع استمرار تعطل السفر الجوي في المملكة المتحدة، بما في ذلك إيزي جيت EasyJet، وويز إير Wizz Air.

ويعاني قطاع الطيران في أوروبا عموماً من أزمة عمالة، بعد أن ألغيت الكثير من الوظائف خلال جائحة فيروس كورونا، وواجهت الشركات صعوبات في إعادة الموظفين.

تعرض المسافرون لسلسلة من عمليات إلغاء الرحلات الجوية في المملكة المتحدة، مما تسبب في اضطراب عمليات السفر للعديد من العائلات خلال عطلات الصيف.