"الاتحاد للطيران" تسجل أرباحاً نصف سنوية قياسية مع انتعاش السفر لمسافات طويلة

سجلت "الاتحاد للطيران" أرباحًا قياسية في النصف الأول من العام، مع انتعاش السفر لمسافات طويلة بعد تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وأضافت شركة الطيران الخليجية رحلاتها إلى المنتجعات الأوروبية للاستفادة من الطلب المكبوت على الإجازات.

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قالت الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إن أرباح التشغيل الأساسية بلغت 296 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى، مقارنة بخسارة قدرها 392 مليون دولار في العام السابق، حتى بعد زيادة تكاليف الوقود بنحو 60٪، بحسب ما ذكرته في بيان اليوم الخميس.

زادت حمولات الركاب باستمرار خلال الفترة مع تعافي الحجوزات وتخفيف القيود المتعلقة بالوباء في أبوظبي منذ فبراير. وقال الرئيس التنفيذي للشركة توني دوغلاس في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن مستويات الإشغال حاليًا فوق 90٪، مع حجز الرحلات في أغسطس وسبتمبر إلى حد كبير.

تعاملت الاتحاد للطيران مع جائحة كوفيد بشكل أفضل من العديد من شركات الطيران الأخرى، بعد تقليص كبير لحجمها منذ العام 2017 أدى إلى خفض التكاليف وإعادة وضعها كشركة طيران متوسطة الحجم. وتكبدت الشركة خسائر بمليارات الدولارات في إطار استراتيجية سابقة تركز بشكل كبير على الأسواق بين القارات.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي إن جودة "تجربة ضيف الاتحاد للطيران في العديد من المطارات الأوروبية تعاني في هذه الأثناء بسبب أزمة التوظيف هناك، والتي لا تظهر سوى القليل من الإشارات على التلاشي في وقت قريب".

مع ذلك، فإن عائدات التذاكر - أو الأسعار - مرتفعة وكابينة درجة رجال الأعمال "ممتلئة أكثر من السابق". وقد ساعد ذلك في زيادة مبيعات الركاب العالمية بثلاثة أضعاف في الأشهر الستة الأولى، بمساعدة الرحلات الموسمية إلى مواقع مثل نيس في فرنسا وجزر العطلات في اليونان التي يقبل عليها الإماراتيون الذين يسعون للهروب من حرارة الصيف الشديدة في أبوظبي.

كما ارتفعت عائدات الشحن بنسبة 6٪ حتى مع انخفاض الأحجام المنقولة بنحو الخمس.

ولم تقدم الاتحاد توقعات للعام بأكمله، على الرغم من أن دوغلاس قال في أبريل، إنه من الممكن أن تظهر شركة الطيران أرباحًا إيجابية للعام 2022 بالكامل، قبل عام واحد من الموعد المحدد، بعد أن أصبحت مربحة في الربع الأول.