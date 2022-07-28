"طيران الإمارات" تعزز خدماتها إلى تل أبيب برحلة يومية ثانية

أعلنت طيران الإمارات عن اعتزامها تعزيز خدماتها بين دبي وتل أبيب، بإطلاق رحلة يومية ثانية اعتباراً من 30 أكتوبر 2022، لتعزز بذلك خيارات السفر المُتاحة للمسافرين بعد مرور ما يزيد قليلاً عن شهر من تدشين رحلات الناقلة بين المدينتين.

ويأتي تشغيل الرحلة اليومية الإضافية بين دبي وتل أبيب، استجابة للطلب المرتفع من المسافرين، والبناء على نجاح الخدمة الحالية التي تُسيرها طيران الإمارات إلى إسرائيل، وذلك في ظل التزام الناقلة بتعزيز خدماتها بين البلدين.

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وستُسير "طيران الإمارات" الرحلة اليومية الثانية باستخدام طائراتها من طراز "بوينغ 777- 300 إي آر" بتوزيع الدرجات الثلاث (الأولى، رجال الأعمال والسياحية)، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقد روعي اختيار مواعيد الخدمة الجديدة لتغادر الرحلة "ئي كيه 933" دبي في تمام الساعة 08:15 صباحاً، لتصل تل أبيب في تمام الساعة 09:50 صباحاً. وستغادر رحلة العودة "ئي كيه 934" تل أبيب في تمام الساعة 11:50 صباحاً لتصل إلى دبي في تمام الساعة 16:50 عصراً، علماً بأن كافة مواعيد الإقلاع والهبوط بالتوقيت المحلي.