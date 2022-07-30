مطار مرسى علم الدولي يستقبل 122 رحلة طيران في أسبوع

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من اليوم السبت وحتي يوم الجمعة المقبل، 122 رحلة طيران دولية، تصل من 12 دولة أوروبية، ويتم تسهيل إجراءات وصولها لإيفادهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة في مرسى علم لقضاء إجازتهم.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولي الأسبوعية، أن من بين 122 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 114 رحلة دولية و8 رحلات أخرى داخلية.

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وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و22 من المطارات الإيطالية و16 رحلة من ألمانيا.

كما تصل 37 رحلة من التشيك، والذي يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورغ ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.