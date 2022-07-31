السعودية وبولندا توقعان مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، مع سلطة الطيران المدني في جمهورية بولندا، مذكرة تفاهم لتنظيم الإطار التشغيلي للنقل الجوي بين البلدين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح.

ومثل توقيع المذكرة من جانب الهيئة نائب رئيس الهيئة التنفيذي للسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي علي بن محمد رجب، فيما وقعها من الجانب البولندي رئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية بولندا بيوترسامسون، وذلك في مقر سلطة الطيران المدني في العاصمة البولندية وارسو.

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وتضمنت المذكرة، الاتفاق على فتح الأجواء بين البلدين والتأشير على مشروع اتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي ليتسنى لكل طرف استكمال إجراءاته النظامية تمهيداً للتوقيع عليها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى أكثر من 250 وجهة لتكون منصة لوجستية عالمية.