بدء تجهيز البنية التحتية لمشروع أمالا بتوقيع 250 عقداً بـ 5 مليارات ريال
المشروع يسهم في توطين الوظائف
كشف كبير الإداريين المتحدث الرسمي في شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد غازي درويش، عن بدء تجهيز البنية التحتية والمنطقة لمشروع "أمالا " بتوقيع 250 عقدا بقيمة تجاوزت 5 مليارات ريال، وذلك استعدادا لبناء الأصول في المستقبل.
وقال خلال مشاركته في برنامج بودكاست "متمم" في حلقة بعنوان "مشروع البحر الأحمر ومستقبل السياحة المستدامة"، إن المشروع يسهم في توطين الوظائف، إضافة إلى دعمه وتمكينه للكوادر الشبابية وتنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة، كما تطرق إلى تأهيل الكوادر المحلية والاهتمام ببناء برامج تدريبية لقطاعات المستقبل وإطلاق مبادرات في أكثر من قطاع.
واستعرض درويش أبرز ما أنجز في مشروع البحر الأحمر وانتقاله لمرحلته الثانية، بما في ذلك من تشغيل المشروع وتجربته للحفاظ على البيئة، واعتماده على الطاقة المتجددة أو ما يسمى بالطاقة النظيفة، كما تطرق للحديث حول مستقبل شركة البحر الأحمر للتطوير، مؤكدا أن هناك توجها إلى البدء بمشاريع قادمة ممتدة في أرجاء المملكة للارتقاء بمفهوم الرفاهية نحو آفاق جديدة على مدار السنوات المقبلة.
يذكر أن "بودكاست متمم" هو أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها.
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