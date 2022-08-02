عُمان تحدث ضوابط المنشآت الفندقية لرفع مستوى الجودة

قامت وزارة التراث والسياحة العُمانية بتحديث ضوابط إقامة المنشآت الفندقية التي تم استحداثها في نوفمبر 2021 بهدف استمرار المراجعة والتقييم لنوعية المنشآت الفندقية القائمة وتوجيه وتمكين التنمية السياحية في مختلف المحافظات وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، وتحقيقًا للتوازن في نوعية المنشآت الفندقية المتوفرة للنزلاء.

وقال مدير عام التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة سعيد بن حارب العبيداني، إن الوزارة تهدف من خلال هذا التحديث إلى رفع مستوى الجودة لإحداث نقلة نوعية في جودة وكفاءة القطاع الفندقي وتقديم خيارات إقامة تتناسب مع متطلبات المواطنين والمقيمين والسياح وزيادة عدد المنشآت النوعية التي قد تسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ورفع مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي.

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وأشار مدير عام التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة إلى أن عدد الغرف الحالية تجاوز المستهدف المحدد من قبل الاستراتيجية العُمانية للسياحة ليبلغ إجمالي عدد الغرف 29.684 ألف غرفة بنهاية يونيو 2022 في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بينما كان العدد المستهدف حتى عام 2025 وفق الاستراتيجية 26.314 ألف غرفة، نقلاً عن وكالة الأنباء العُمانية.

وتم تحديث ضوابط إقامة المنشآت الفندقية وفقًا للآتي: الالتزام بمعايير التصنيف والجودة والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المتعلقة بتنظيم المنشآت الفندقية والسياحية وتسري هذه الآلية على كل الطلبات الجديدة لإقامة المنشآت الفندقية بتصنيفاتها المعتمدة، ومختلف استعمالات الأراضي التي ستقام عليها المنشآت المصرح بها وستقوم الوزارة بمراجعة هذه الضوابط وتحديثها بصفة مستمرة، كما ستتم دراسة الطلب المقدم للوزارة وفقًا للاحتياجات من المنشآت الفندقية في كل محافظة مع إعطاء الأولوية لتوفيق أوضاع المنشآت غير المرخصة والبالغ عددها 1500 منشأة سياحية موزعة على كافة محافظات سلطنة عُمان.