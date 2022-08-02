وسط أزمة سفر.. مطار أوروبي شهير يحدّد سقفاً لأعداد المسافرين حتى أكتوبر

قال مطار سخيبول بأمستردام اليوم الثلاثاء، إن سقف أعداد الركاب المحدد لموسم الصيف لمواجهة فترات الانتظار الطويلة ومشاكل لوجستية أخرى، سيمتد إلى سبتمبر وأكتوبر.

وذكر سخيبول في بيان أنه يواصل أيضًا إجراءات أخرى، مثل مطالبة الركاب بالحضور قبل 4 ساعات على الأقل من رحلاتهم.

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وقال المطار إنه حذر شركات الطيران من أنه يتوقع أعداداً كبيرة من الركاب ينبغي التعامل معهم خلال عطلة الخريف الهولندية في أواخر أكتوبر.