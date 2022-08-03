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إيرباص: الاتحاد للطيران تؤكد طلبية طائرات الشحن A350

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الاتحاد للطيران
الاتحاد للطيران
طيران

إيرباص: الاتحاد للطيران تؤكد طلبية طائرات الشحن A350

وقعت الشركة الإماراتية في فبراير خطاب نوايا بهذا الشأن

دبي - رويترز

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قالت شركة إيرباص اليوم الأربعاء، إن شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، أكدت أنها ستطلب سبع طائرات شحن من طراز A350، من شركة صناعة الطائرات الأوروبية.

وقد وقعت الاتحاد للطيران في فبراير خطاب نوايا لطلب طائرات الشحن. وذكرت "رويترز" في يوليو أن الأمر تأكد منذ ذلك الحين.

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