طيران
إيرباص: الاتحاد للطيران تؤكد طلبية طائرات الشحن A350
وقعت الشركة الإماراتية في فبراير خطاب نوايا بهذا الشأن
قالت شركة إيرباص اليوم الأربعاء، إن شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، أكدت أنها ستطلب سبع طائرات شحن من طراز A350، من شركة صناعة الطائرات الأوروبية.
وقد وقعت الاتحاد للطيران في فبراير خطاب نوايا لطلب طائرات الشحن. وذكرت "رويترز" في يوليو أن الأمر تأكد منذ ذلك الحين.
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