اقتصاد
كوريا ترفع حد إعفاء الوافدين من الرسوم الجمركية إلى 800 دولار
لتقديم دعم أفضل لصناعة السياحة التي تضررت بشدة من جائحة كورونا
تعتزم كوريا الجنوبية رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للمسافرين الوافدين إلى 800 دولار أميركي للفرد من 600 دولار حاليًا، حسب ما ذكرت وزارة المالية، اليوم الجمعة.
في الوقت الحالي، يمكن للوافدين الدوليين بما يشمل المواطنين والأجانب، الحصول على إعفاءات ضريبية عند شراء سلع تصل قيمتها إلى 600 دولار للشخص الواحد.
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وقررت الحكومة رفع الحد الأقصى في محاولة لمراعاة الزيادة في مستويات الدخل وتقديم دعم أفضل لصناعة السياحة التي تضررت بشدة من جائحة كورونا. وقد تم رفع الحد آخر مرة في عام 2014.
بعد فترة إشعار مدتها أسبوعان للجمهور، ستدخل القواعد المعدلة حيز التنفيذ قبل عطلة عيد الحصاد "تشوسوك" المقررة في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر.
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