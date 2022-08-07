كورونا يتفشى في "هاواي الصينية".. 80 ألف سائح تقطعت بهم السبل

أغلقت الصين مدينة سانيا Sanya الشاطئية، بعد أن ارتفع عدد حالات كوفيد هناك إلى أكثر من 200 يوم الجمعة، من 11 فقط قبل يومين.

وأعلنت الحكومة المحلية في بيان، أن سانيا ستدخل "فترة الإدارة الهادئة للمدينة بأكملها يوم السبت". والإدارة الهادئة هي مصطلح تستخدمه السلطات بشكل شائع عند الإشارة إلى عمليات الإغلاق.

مادة اعلانية

سيتم تقييد حركة الجميع باستثناء أولئك الذين يقدمون الخدمات العامة الأساسية والأشخاص المطلوبين في أعمال الطوارئ المتعلقة بـكوفيد وغيرها، وفقًا للإعلان. وسيتم تعليق جميع وسائل النقل العام حتى إشعار آخر. ووفق ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية CCTV، فقد تم تعليق مبيعات تذاكر السكك الحديدية من سانيا.

أضافت المدينة الواقعة في مقاطعة هاينان الجنوبية - التي يطلق عليها "هاواي الصينية" - 257 حالة جديدة يوم الجمعة، كما أبلغ المسؤولون عن 129 إصابة أخرى حتى الساعة 12 ظهر يوم السبت بالتوقيت المحلي.

قال نائب رئيس البلدية خه شيغانغ في مقابلة مع الإذاعة الحكومية ليلة الجمعة، إن حوالي 80 ألف سائح تقطعت بهم السبل في سانيا، إحدى أكثر الوجهات السياحية شعبية لقضاء العطلات الصيفية في الصين.

وتم إلغاء ما يقرب من 80٪ من الرحلات الجوية خارج المدينة بحلول الساعة الواحدة ظهر يوم السبت، وفقًا لموقع news.carnoc.com، وهو موقع لمعلومات الطيران المدني.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أغلقت السلطات المدينة جزئيًا إذ طال الأمر الأماكن المغلقة، ومنع الناس في المناطق شديدة الخطورة من مغادرة منازلهم.