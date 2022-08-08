سفر
الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى القصيم 22 أغسطس
ستزيد الرحلات إلى أربع اعتبارا 2 سبتمبر 2022
قالت الخطوط الجوية القطرية إنها ستستأنف رحلاتها إلى منطقة القصيم بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا اعتبارا من 22 أغسطس.
وأضافت الشركة في بيان أنها ستزيد الرحلات إلى أربع اعتبارا من الثاني من سبتمبر/أيلول 2022.
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