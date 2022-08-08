الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى القصيم 22 أغسطس

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها ستستأنف رحلاتها إلى منطقة القصيم بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا اعتبارا من 22 أغسطس.

وأضافت الشركة في بيان أنها ستزيد الرحلات إلى أربع اعتبارا من الثاني من سبتمبر/أيلول 2022.