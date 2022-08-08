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"ويز إير" تستأنف الرحلات من الإمارات لروسيا في أكتوبر

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شركة ويز إير
طيران "ويز إير"
طيران

"ويز إير" تستأنف الرحلات من الإمارات لروسيا في أكتوبر

دبي - رويترز

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قالت شركة ويز إير الأوروبية للطيران منخفض التكلفة، إنها ستستأنف الرحلات من أبوظبي لموسكو اعتباراً من أكتوبر بعد أكثر من خمسة أشهر من تعليق الشركة كل الخدمات لروسيا بعد غزوها أوكرانيا.

أضافت الشركة في بيان أن الشركة المشتركة التابعة لها ومقرها أبوظبي (ويز إير أبوظبي)، ستشغل رحلات يومية من الثالث من أكتوبر بأسعار تبدأ من 359 درهم (97.74 دولار).

وكانت ويز إير قالت في 27 فبراير، إنها علقت كل الرحلات لروسيا بعد أن أعلنت بدء رحلات من أبوظبي لموسكو انطلاقاً من ديسمبر من العام الماضي.

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واستمرت شركات طيران إماراتية بما يشمل "طيران الإمارات" في تشغيل خدمات لروسيا بعد غزو أوكرانيا.

"ويز إير أبوظبي" هي شركة مشتركة بين صندوق الثروة السيادية لأبوظبي وشركة الطيران الأوروبية. ومقر الشركة المشتركة أبوظبي وهي شركة طيران مسجلة في الإمارات.

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